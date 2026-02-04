Caso Odebrecht: declaran testigos desde la Embajada de Panamá en España

Este miércoles 4 de febrero se desarrolló una nueva sesión de la audiencia por delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño, dentro del caso conocido como Odebrecht.

Conforme al reporte oficial, a las 8:30 a. m., tras las coordinaciones previas, se estableció contacto telemático con el primer testigo de la jornada, ubicado en la Embajada de Panamá en España, en Madrid. En el sitio, el agregado jurídico para la Cooperación Internacional, Ramón Bartoli, certificó la identidad del declarante mediante verificación de su documento nacional de identidad y pasaporte, dando inicio al desahogo de la prueba solicitada por dos abogados defensores.

El primer testigo, un economista vinculado a la Banca Privada d’Andorra (BPA), fue repreguntado por la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, y por el querellante Alexis Rivera Taylor. Las preguntas se orientaron a esclarecer la operatividad de la entidad bancaria y los controles aplicados durante el periodo en el que presuntamente ocurrieron los hechos investigados.

Tras su intervención, declaró un segundo testigo también desde la Embajada de Panamá en España. Este formó parte de la BPA como directivo de Cumplimiento.

La sesión incluyó, además, la comparecencia presencial de dos testigos adicionales en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en el Palacio de Justicia Gil Ponce de Ancón. Ambos fueron previamente aducidos por la defensa y aprobados por el Tribunal, y atendieron preguntas y repreguntas de las partes.

A las 12:18 p. m., la jueza Baloisa Marquínez Morán dio por concluida la sesión, no sin antes coordinar con los abogados las próximas comparecencias previstas para los días restantes de esta semana y la siguiente. Recordó que la audiencia ordinaria del caso Odebrecht está programada para finalizar el viernes 13 de febrero, con la presentación de los alegatos finales.