Caso Odebrecht: Segundo día de alegatos

A partir de las 2:00 de la tarde, de este martes 24 de febrero, se continuará con la fase de los alegatos por parte de los responsables del Ministerio Público en la audiencia ordinaria del caso Odebrecht.

Ayer, durante la primera jornada de alegatos, la fiscal formuló petición concreta respecto de siete procesados, entre ellos un expresidente de la República y dos exministros de Estado. En cinco de los casos solicitó sentencia condenatoria, mientras que en relación con dos imputados requirió sentencia absolutoria, al estimar que no concurren elementos probatorios suficientes que permitan establecer su responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales, informaron del Órgano Judicial.

En esta audiencia ordinaria, iniciada el lunes 12 del presente mes, se mantienen 21 personas en calidad de imputadas activas, cuatro declaradas en rebeldía y un proceso suspendido respecto de uno de los encausados.

El expediente consta de 2,937 tomos y 1, 425,535 fojas.