<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> <b><span class="mln_uppercase_mln"> </span></b>Un hombre de 36 años, identificado como Erick Cáceres Hernández, perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas el pasado 23 de noviembre, luego de que sujetos armados atacaran a tiros un autobús tipo coaster de la ruta San Vicente-San Miguelito, en Villa Nueva, corregimiento de Chilibre. El ataque quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en las imágenes se observa cómo un automóvil Kia Picanto se acerca al transporte público y uno de sus ocupantes desciende armado, vestido de negro. El caso generó un operativo policial en el sector y la intervención de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).