Celebran el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres con exhibiciones y feria

Con una serie de actos, visitas guiadas, exhibiciones y una feria, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que celebró el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres, un área protegida ubicada entre las provincias de Panamá y Colón.

En su intervención, el director del Parque Nacional Chagres, Euribiades A. González, resaltó la importancia estratégica del área protegida y la calificó como “la fuente de vida que sostiene a miles de panameños a través de sus ríos, bosques y montañas”. Además, destacó que se conmemoran 41 años de vida, historia, naturaleza protegida y compromiso con el país.

Asimismo, González enfatizó que “la conservación y el desarrollo deben caminar de la mano. Es también el espacio donde nuestros guardaparques entregan su mayor esfuerzo y enfrentan retos diarios con compromisos y valentía. Su labor es silenciosa, pero vital porque son la primera línea de defensa frente a quienes atentan contra la naturaleza”.

Mientras, Luis Carles, coordinador del SINAP, hizo un reconocimiento a las fuerzas del Servicio Nacional Aeronaval, M Ambiental y a la Policía Ambiental porque “se han convertido en un soporte muy importante para poner orden en muchas de las actividades ilegales que se dan en esta área protegida”. De igual manera reconoció las “transformaciones muy importantes que se han generado durante el último año, así como el incremento de unidades en el servicio de guardaparques”.

Carles anunció importantes cambios que se operan en el sistema de guardaparques y el aumento de unidades que permitirán un trabajo más eficiente. Agregó que existen veinticuatro comunidades vecinas y ocho indígenas “que dan un atractivo turístico”.

Por su parte Valentín Flores, de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que el PNC es un verdadero tesoro nacional para el país; “un recordatorio de nuestra responsabilidad con el mundo y que desarrolla una importante colaboración con organizaciones locales e internacionales para proteger el área protegida”.

Además, dirigentes locales del Consejo Consultivo, la Unión de Campesinos, emprendedoras y voluntarias aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la participación ciudadana y fortalecer la protección de la riqueza forestal y biodiversidad del Parque Nacional Chagres.

Durante la celebración, los asistentes recorrieron el centro de exhibiciones y participaron en la feria organizada por diversas organizaciones, que mostraron sus trabajos y ofrecieron productos a los visitantes, estudiantes y miembros de las comunidades vecinas.

En esta actividad participaron Luis Carles, coordinador del Sistema de Áreas Protegidas (SINAP); Zorayda Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental de MiAmbiente; los directores regionales Pedro Garay, de Panamá Norte, y Yosmani Miller, de Colón; Euribiades A. González, director del Parque Nacional Chagres; y Valentín Flores, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).