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Celebran Semana de la Ciencia con proyectos sobre la salud

El evento escolar fomentó el pensamiento científico, la investigación y el compromiso social, relacionando la ciencia con soluciones para la comunidad

Celebran Semana de la Ciencia con proyectos sobre la salud
ML | Estudiantes presentaron los proyectos realizados y expresaron sus ideas sobre los temas.
Celebran Semana de la Ciencia con proyectos sobre la salud
ML | Un grupo de estudiantes en un stand.
Celebran Semana de la Ciencia con proyectos sobre la salud
ML | Jóvenes realizaron maquetas.
Redacción
23 de julio de 2026

El Saint Joseph Salesian School celebró la Semana de la Ciencia con varias actividades y la presentación de proyectos sobre salud y prevención de enfermedades.

La actividad impulsó a los estudiantes a trabajar en equipo para desarrollar proyectos de investigación enfocados en problemáticas de salud que afectan a niños y jóvenes.

Entre los temas expuestos estuvieron la alimentación y los problemas de obesidad en niños y jóvenes, las enfermedades cardiovasculares, las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco, la diabetes y la desnutrición en niños menores de cinco años.

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