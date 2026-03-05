Cerca de 400 empresas podrían perder sus espacios sobre la servidumbre pública

Alrededor de 400 empresas entre ellas bancos y entidades publicas, entre la Vía Brasil y la Vía Cincuentenario, podrían perder los espacios que ocupan dentro de la servidumbre pública, tras un levantamiento técnico preliminar realizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como parte de un proyecto de mejora vial.

La entidad explicó que, como custodio y administrador de las servidumbres públicas, tiene la responsabilidad de velar por el uso adecuado de estos espacios, garantizando condiciones de seguridad, movilidad y ordenamiento urbano.

De acuerdo con el informe preliminar, se ha identificado un aproximado de 400 ocupaciones dentro del área de servidumbre, que incluyen distintos tipos de actividades comerciales, estructuras informales y otros usos. No obstante, el MOP aclaró que actualmente el proceso se encuentra en una fase de notificación y coordinación con las partes involucradas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que “el proyecto de ampliación de la Vía España no puede avanzar con la tala de árboles marcados hasta que cuente con un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado”.

⁣⁣Navarro explicó que el Ministerio de Ambiente ya notificó formalmente a la empresa encargada del proyecto que no está autorizada a iniciar trabajos relacionados con la tala mientras el estudio ambiental no esté finalizado y validado conforme a la normativa vigente. Subrayó que se debe realizar una consulta ciudadana.