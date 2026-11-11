Chanan Singh renuncia a la dirección del Sistema Penitenciario

Chanan Singh confirmó este miércoles 11 de noviembre su renuncia al cargo de director general del Sistema Penitenciario.

“Como no puedo organizar adecuadamente el sistema... Ya no hago nada aquí”, expresó. El funcionario acudió al Ministerio de Gobierno a presentar su renuncia al cargo de director general del Sistema Penitenciario.

Singh había sido designado en el puesto el 7 de julio de 2026, en reemplazo de Jorge Torregroza, quien dejó el cargo tras la crisis generada por la fuga masiva de privados de libertad del centro penitenciario La Joyita.