Cientos de privados de libertad culminan sus estudios

Alrededor de 361 privados de libertad de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya culminaron sus estudios de premedia y Bachiller en Comercio con énfasis en Pequeña y Mediana Empresa, informó el Minsiterio de Educación.

En el centro penitenciario La Nueva Joya, 101 privados de libertad culminaron la premedia y 95 el bachillerato en Comercio.

En La Joya, se graduaron 15 en premedia y 18 en bachillerato, mientras que, en La Joyita, 44 culminaron la premedia y 48 la media académica.

La subdirectora técnico-administrativa del Meduca en Panamá Centro, Julisa Bernal, destacó que esta ceremonia no solo representa la culminación de una etapa educativa, sino también el inicio de una nueva perspectiva de vida, demostrando que la superación personal es posible incluso en circunstancias adversas.

Agregó que se trata de jóvenes con espíritu emprendedor, quienes hoy celebran un logro que impacta no solo sus vidas, sino también a sus familias panameñas, que se sienten orgullosas de la oportunidad que se les brinda para continuar su formación académica.

Por su parte, el privado de libertad Abdiel Lasso, quien obtuvo el primer puesto de la Promoción 2025, manifestó sentirse profundamente orgulloso de haber culminado sus estudios.

“Nunca es tarde para cumplir un sueño. Hoy le demuestro a mi familia que sí se puede; fue un camino difícil, pero no imposible. Este logro sella el comienzo de una nueva etapa. No tengo palabras para describir este momento; es un sueño hecho realidad”, expresó.

La directora del Centro Educativo de Formación y Capacitación Fe y Esperanza, del Centro Penitenciario La Nueva Joya, Katia Adelina Moreno, resaltó el entusiasmo y las ganas de superación de los privados de libertad, quienes se enfocan en la resiliencia, la esperanza y la transformación personal mediante el trabajo, el estudio y la disciplina, con miras a reintegrarse a la sociedad con nuevas oportunidades.