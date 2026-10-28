Cinco detenidos por delitos de pandillerismo y trasiego ilícito a cárceles

Cinco personas señaladas como presuntos integrantes de una red criminal fueron aprehendidas este martes durante la ejecución de la “Operación Corsario”, un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación (PGN) y estamentos de seguridad dirigido a desarticular estructuras de pandillerismo.

Las diligencias de allanamiento y captura se desarrollaron de manera simultánea en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y en la provincia de Bocas del Toro, permitiendo la captura de los sospechosos y el decomiso de diversos indicios vinculados a una investigación que sigue los pasos de esta organización desde el año 2020.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, el grupo operaba enfocado en la comisión de delitos de alta gravedad, entre ellos homicidios, robos y posesión ilícita de armas de fuego. Asimismo, a sus integrantes se les atribuye la introducción irregular de armas, drones y sustancias ilícitas a distintos centros penitenciarios del país.

Tras las aprehensiones, coordinadas con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la fiscalía del caso prepara los elementos de convicción para poner a los detenidos a disposición de un juez de garantías en las próximas horas, donde se imputarán cargos y se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.