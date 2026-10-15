Cinco personas aprehendidas por presunto fraude a través de WhatsApp en Chiriquí y Panamá Oeste

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que este jueves 15 de octubre cinco personas fueron aprehendidas en el marco de la operación denominada “Chat Scam”, ejecutada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, cuatro de las aprehensiones se realizaron en Chiriquí y una en Panamá Oeste. Los sospechosos son investigados por su presunta vinculación con delitos contra la seguridad informática y contra el patrimonio económico, específicamente por fraude informático.

La PGN detalló que, durante las diligencias, las autoridades también lograron la incautación de cinco dispositivos celulares, los cuales forman parte de los indicios recabados dentro de las investigaciones.

Según detalló el Ministerio Público, las causas investigadas corresponden a hechos registrados durante el año 2025. El presunto modus operandi consistía en apoderarse de manera indebida de cuentas de WhatsApp para posteriormente utilizarlas de forma fraudulenta.

Una vez obtenían el control de las cuentas, los involucrados presuntamente manipulaban las conversaciones, suplantaban la identidad de los titulares y, mediante engaños, solicitaban a terceros realizar transferencias de dinero.

La Procuraduría General de la Nación subrayó que, las aprehensiones se enmarcan en las acciones de investigación contra los delitos informáticos y las modalidades de fraude que utilizan plataformas de mensajería para engañar a las víctimas y obtener beneficios económicos ilícitos.