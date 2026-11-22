La Procuraduría General de la Nación informó que cinco personas fueron aprehendidas durante la “operación sensitiva”, desarrollada la noche del sábado en las inmediaciones del Mercado de Mariscos, donde también se decomisaron presuntas sustancias ilícitas y otros indicios.

La entidad detalló que las diligencias se realizaron a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional. Durante el operativo se ubicaron trituradores, cigarrillos de presunto contrabando y dinero en efectivo.

La institución explicó que la presunta sustancia ilícita decomisada será sometida a pruebas científicas y periciales para determinar su composición.

Asimismo, indicó que los cinco aprehendidos serán llevados ante un Tribunal de Garantías para los trámites judiciales correspondientes.

La Procuraduría reiteró su compromiso de combatir el microtráfico y el narcomenudeo, en cumplimiento de la Constitución y la ley.