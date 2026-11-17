Cinco personas fueron detenidas durante la operación Control Portuario 2, desarrollada en distintos sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, por su presunta vinculación con la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en puertos del país.

Las diligencias se realizaron durante horas de la mañana, mediante allanamientos coordinados entre la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

De acuerdo con información divulgada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre las personas detenidas figuran trabajadores portuarios y transportistas, presuntamente relacionados con estas actividades ilícitas.

La investigación comenzó en mayo de 2025, tras el decomiso de 999 paquetes de cocaína, con un peso total de 1,136.56 kilogramos, encontrados en un contenedor cuyo destino final era Larvik, Noruega.

Durante los allanamientos, las autoridades también ubicaron indicios relacionados con la investigación por el delito de tráfico internacional de drogas.

Las cinco personas serán puestas a disposición de un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las detenciones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.