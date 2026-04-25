Cirugía cardíaca en Chiriquí beneficia a tres menores

La Caja de Seguro Social informó que tres niños chiricanos recibieron una segunda oportunidad de vida tras ser sometidos a un procedimiento cardíaco realizado por primera vez en la provincia.

Se trata de pacientes de 8 meses, 9 meses y 6 años, quienes fueron intervenidos con éxito mediante el cierre de ductus arterioso persistente (DAP) en la ciudad de David. Explicando que esta técnica, de carácter mínimamente invasivo, contribuye a mejorar significativamente su calidad de vida y evita traslados a otras regiones del país.

El director médico del Rafael Hernández, Reinel Camargo destacó que este avance es resultado del trabajo articulado entre el Hospital Dr. Rafael Hernández L., el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y el Hospital del Niño, lo que permitió llevar a cabo con éxito este procedimiento especializado en la provincia.

La Caja de Seguro Social enfatizó en que este hecho marca un hito en la atención pediátrica en Chiriquí, fortaleciendo los servicios de salud y ampliando el acceso a tratamientos de alta complejidad para la niñez.