Ciudadanos acuden al Municipio de Arraiján a exigir transparencia sobre fondos públicos

Un grupo de ciudadanos se apersonó este martes, 6 de octubre, al Municipio de Arraiján para exigir transparencia en el manejo de fondos públicos y conocer detalles sobre los recursos recibidos por la administración municipal.

El abogado Abdiel González, de la agrupación Acción Grupal Unidos por Arraiján, señaló que existen dudas sobre más de $900 mil recibidos por el municipio, además de unos $500 mil provenientes de fondos de descentralización.

González indicó que acudieron para participar en la sesión del Concejo Municipal y conocer detalles sobre estos recursos, pero denunció que se les habría impedido participar, pese a considerar que el encuentro debía ser público.

La agrupación también cuestionó los despidos registrados en el municipio y pidió garantizar la participación ciudadana en las sesiones.