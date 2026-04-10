Ciudadanos podrán entregar armas a cambio de beneficios en la Plaza 5 de Mayo

El programa “Armas y Municiones por Comida, Medicina y Electrodomésticos” se realizará este lunes, 13 de abril, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en el parque “El Polvorín”, en la Plaza 5 de Mayo. La jornada está dirigida a personas que deseen entregar armas y municiones a cambio de bienes.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, indicó que quienes participen recibirán una valoración del armamento entregado. “Tenemos personas que conocen de estos equipos y catalogarán de forma correcta el valor de estas, estén o no funcionando”, señaló.

El jefe de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), Juan Antonio Herrera, explicó el procedimiento aplicado a las armas recolectadas. “La persona entrega el arma y de inmediato se inhabilita, se corta el cañón, las correderas, los revólveres se parte por la mitad y finalmente, todo el grupo recolectado destruido”, detalló.

Según datos oficiales, durante la administración del presidente José Raúl Mulino se han llevado a cabo 19 jornadas del programa: seis en San Miguelito, seis en Panamá Este, cinco en la provincia de Colón y dos en Panamá Oeste. En total, se han retirado 1,165 armas y 96,824 municiones.