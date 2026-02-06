Ciudadanos podrán reportar infracciones de tránsito desde Panamá Conecta

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se integró a Panamá Conecta, una plataforma digital que permite a los ciudadanos reportar de forma directa y sencilla infracciones que afectan la seguridad y el orden vial. Desde la aplicación podrás denunciar: Conducción por el hombro, vehículos estacionados sobre la acera, estacionamiento en línea amarilla y uso indebido de espacios para personas con discapacidad.

De acuerdo con la normativa vigente, la ATTT aplicará una multa de B/.300.00. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.

El 30% de los fondos recaudados por estas multas será entregado por la Senadis al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre), para la confección de prótesis y órtesis.

¿Cómo hacer una denuncia?

-Descargar la aplicación móvil “Panamá Conecta”.

-Iniciar sesión en la aplicación. Debe crear un usuario.

-Ingresar a la sección “Atención directa”.

-Seleccionar la opción “ATTT – Infracciones”.

-Elegir la categoría correspondiente a la denuncia.

-Completar los campos requeridos con la información del hecho, incluyendo evidencia fotográfica o en video (cuatro fotos y/o cuatro videos), la cual debe capturarse en el momento de la denuncia. Las fotos deben incluir la placa del vehículo y una toma panorámica que muestre claramente la infracción cometida.

Descarga Panamá Conecta https://panamaconecta.gob.pa/