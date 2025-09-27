Clausura el Congreso Internacional de Mujeres Bomberas 2025

El Congreso Internacional de Mujeres Bomberas 2025 (CIMB2025), celebrado en la Ciudad de Panamá, llegó a su final, así lo comunicó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Mediante una nota de prensa, el BCBRP informó que el evento reunió a delegaciones nacionales e internacionales, autoridades, expositoras, patrocinadores y participantes en un espacio de aprendizaje, liderazgo y hermandad internacional.

El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Coronel Víctor Raúl Álvarez, destacó durante su discurso de clausura la importancia de fortalecer el liderazgo femenino, la equidad de género y la capacitación profesional en el servicio bomberil.

La ceremonia se inició con una presentación artística del Conjunto Típico del Cuerpo de Bomberos, que ofreció un recorrido cultural por la identidad panameña. Posteriormente, se realizaron los reconocimientos a las delegaciones nacionales e internacionales, resaltando la participación de las 11 zonas regionales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, así como de países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Puerto Rico, y Uruguay, quienes recibieron certificados por su compromiso y aporte al Congreso.

Asimismo, la entidad señaló que el programa continuó con la entrega de reconocimientos a expositoras y conferencistas, quienes compartieron conocimientos técnicos y académicos que fortalecieron la capacitación profesional y el liderazgo femenino en el servicio bomberil.

En el marco del Congreso, se desarrollaron competencias de destrezas bomberiles, en las que resultaron ganadoras internacionales la delegación de República Dominicana, y a nivel nacional la representación femenina de la zona regional Bugaba, quienes fueron felicitadas por su desempeño, pasión y trabajo en equipo.

Entre los anuncios más relevantes, el Coronel Víctor Raúl Álvarez informó que Panamá será sede en 2026 del Congreso de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano (CCBICA).

Asimismo, subrayó que el Congreso Internacional de Mujeres Bomberas se consolida como un espacio de cooperación, aprendizaje y fortalecimiento del liderazgo femenino en la región.