Clausuran el sexto curso de entrenamiento en supervivencia de selva entre Panamá y Estados Unidos.

En el marco de la cooperación bilateral entre Panamá y los Estados Unidos, se llevó a cabo la clausura del 6.º Curso de Entrenamiento de Operaciones Combinadas de Supervivencia en Selva. En esta capacitación técnico-militar participaron 26 unidades especializadas pertenecientes al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

El adiestramiento tuvo como objetivo principal fortalecer la preparación táctica, física y mental del personal de los estamentos de seguridad. Las autoridades destacaron la importancia de contar con unidades altamente entrenadas para operar en entornos selváticos de alta exigencia, una capacidad clave para enfrentar amenazas emergentes, reforzar el control territorial y proteger de manera eficiente los intereses del Estado.

Durante las jornadas de capacitación, los uniformados adquirieron y perfeccionaron conocimientos esenciales para la vida en entornos hostiles. El programa incluyó instrucción avanzada en técnicas de supervivencia en selva, confección de refugios, filtración de agua, patrullaje rural, establecimiento de bases de patrulla, así como métodos de caza y mimetismo táctico.

La ceremonia de clausura se desarrolló en la provincia de Colón y contó con una comitiva de altas autoridades de ambos países. Entre los asistentes destacaron el General de Brigada Phil Kiniery, Comandante de la Escuela de Infantería del Ejército de EE.UU., el Subcomisionado Julio Peralta, Secretario General del SENAN, y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos, como el COL Ryan Lynch y el Coronel Keith Benedict.

Durante el acto protocolar, las autoridades entregaron certificados de reconocimiento al cuerpo de instructores, resaltando su dedicación, disciplina y compromiso en la formación de estas unidades élite. Con la culminación de este curso, ambos Gobiernos reafirmaron su alianza estratégica para seguir fortaleciendo las capacidades operativas y la preparación del talento humano en pro de la seguridad regional.