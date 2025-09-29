Cobre Panamá certifica a más de 70 emprendedores de Pedregal, Mañanitas y Don Bosco

Más de 70 participantes culminaron la primera fase de Cobre Emprende, una iniciativa de Cobre Panamá orientada a potenciar negocios locales y promover el desarrollo económico sostenible.

Cobre Panamá indicó que: “Durante cuatro semanas de formación, los participantes de Pedregal, Mañanitas y Don Bosco recibieron formación práctica y asesoría personalizada para mejorar la gestión, rentabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos, muchos de ellos en fase inicial. Con la graduación, los nuevos emprendedores refuerzan su capacidad de competir en el mercado y aportar al crecimiento de sus comunidades”.

“Cada uno de estos emprendedores representa el talento y la determinación que existe en nuestras comunidades. Con su esfuerzo y las herramientas adquiridas, están mejor preparados para llevar sus negocios al siguiente nivel”, expresó James Cobbett, vocero del programa.

Agregó que, “con esta nueva generación de graduados en la ciudad capital, se abre la oportunidad de que también formen parte de la segunda fase del programa, la cual otorgará capital semilla que promedia los 5,000 dólares a 60 emprendedores de las comunidades y la ciudad capital, impulsando aquellos proyectos con mayor potencial de crecimiento e impacto social”.