Cobre Panamá ilumina la Navidad en Colón y Coclé

La empresa Cobre Panamá, en alianza con las alcaldías de Colón y Penonomé, llevó a cabo el encendido oficial del alumbrado navideño en ambas provincias.

En Colón, el Paseo Marino se convirtió en un espacio vibrante con actividades para niños, presentaciones de villancicos y una calle de emprendedores, mientras que en Penonomé, el Parque 8 de Diciembre se iluminó con el concepto “Los sueños de Santa”.

El evento en Colón contó con la presencia de cientos de familias, que disfrutaron de una tarde llena de luces, actividades y espacios preparados especialmente para celebrar la llegada de la temporada navideña. El alcalde de Colón, Diógenes Galván, destacó la importancia de ofrecer actividades que reúnan a las familias en esta época del año.

En Penonomé, el vicealcalde Valentín Damasco expresó que con “Los sueños de Santa” se busca traer ilusión y ternura al corazón del distrito, y agradeció el apoyo de Cobre Panamá y Glamour Storage para hacer realidad esta noche tan especial.

Ambos eventos marcan el inicio de una serie de actividades que se desarrollarán durante el mes de diciembre, con la participación de emprendedores del programa Cobre Emprende y actividades familiares pensadas para mantener viva la magia de la temporada.

Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, resaltó que “en Cobre Panamá solo queremos decir: Gracias. Gracias por estar aquí y permitirnos llegar hasta ustedes. Durante mucho tiempo, nuestra voz no llegó como debía, no supimos comunicar todo lo que queríamos decir, ni escuchar todo lo que necesitábamos aprender. Este año, aunque retador, pudimos implementar varios programas que tocaron vidas, sembrando oportunidades reales para el futuro”.

Actividades programadas

En Colón: Todos los fines de semana se contarán con actividades especiales para niños y villancicos y la participación de emprendedores del programa Cobre Emprende.

En Penonomé: Habrán actividades especiales y también participarán emprendedores del programa Cobre Emprende. Se realizarán actividades familiares para mantener viva la magia de la temporada.