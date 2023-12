$!Cobre Panamá solicita a Mitradel atender la situación de sus trabajadores

En un comunicado difundido este sábado, 2 de diciembre, Cobre Panamá solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) atender “la incertidumbre” de sus trabajadores, luego del fallo de inconstitucionalidad de su contrato con el Estado panameño.

Asimismo, pidió “el establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaborades que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos”.

Según la empresa, la solicitud del Mitradel, de suspender más de 7 mil contratos de trabajo, se produjo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impendían la llegada de insumos, forzando la paralización de labores productivas.

Sobre dicho fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la empresa aclaró que, hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), un factor que consideraron clave para evitar desastres medioambientales futuros.

“Desde Cobe Panamá reiteramos nuestra voluntad de entablar un diálogo abiertos y constructivo, que permita abordar estas y otras preocupaciones”, concluyeron.