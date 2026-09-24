Colaboradores de la UNACHI continúan sin fecha de pago de sus quincenas, están a la espera del MEF

a.rODRÍGUEZ | El personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa a la espera del pago correspondiente a sus quincenas, luego de que el rector de la Unachi, Absel Navarro, informara que el acuerdo aprobado la semana pasada ya inició su trámite formal el lunes 21 de septiembre, por lo que hoy cumple cuatro días de gestión.

De acuerdo con Navarro, actualmente el tema se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a consideración de la viceministra Eida Sáiz.

Sin embargo, la vocera de los administrativos de la Unachi, Katherine Santamaría, manifestó que “la situación es insostenible y las nuevas autoridades aquí esperando que el gobierno autorice los trámites para pasar a la comisión de presupuesto de la Asamblea”. “Para nuestra desventaja ni siquiera estamos en agenda”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores, Félix Estrada, indicó que “esta situación es totalmente indignante, ya no culpamos a la actual administración, sino al gobierno que no le ha importado en lo absoluto atender con responsabilidad este problema”.

Estrada agregó que esto no solo afecta a los más de 2 mil colaboradores, sino a las familias y de alguna u otra manera a la economía directa e indirecta de la provincia.