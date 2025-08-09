Colapsa puente colgante en Penonomé

Un puente colgante en la comunidad de Turega, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé colapsó.



Según informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el hecho se registró durante la mañana del sábado 9 de agosto.

A causa del suceso, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde recibieron atención médica oportuna.

De manera inmediata, el MOP envió personal técnico al sitio del evento para evaluar los daños y definir las acciones de reparación necesarias, con el fin de restablecer la estructura de forma segura.

Mientras se realizan las evaluaciones y los trabajos de reparación, se solicita a la población, por su propia seguridad, evitar el uso del puente y extremar precauciones en la zona.