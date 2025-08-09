Colapsa puente colgante en Penonomé

Un puente colgante en la comunidad de Turega, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé colapsó.<br /><br />Según informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el hecho se registró durante la mañana del sábado 9 de agosto.A causa del suceso, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde recibieron atención médica oportuna.De manera inmediata, el MOP envió personal técnico al sitio del evento para evaluar los daños y definir las acciones de reparación necesarias, con el fin de restablecer la estructura de forma segura.Mientras se realizan las evaluaciones y los trabajos de reparación, se solicita a la población, por su propia seguridad, evitar el uso del puente y extremar precauciones en la zona.