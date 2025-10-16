Colegio Nacional de Abogados rechaza proyecto que elimina la obligatoriedad del examen de barra

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación y rechazo anticipado ante “cualquier intento” de reabrir el debate legislativo orientado a eliminar la obligatoriedad del examen profesional.

En la nota, detallan que la posible inclusión en el orden del día de este debate “representaría un retroceso institucional y ético, al debilitar los estándares mínimos de competencia profesional exigidos para el ejercicio del Derecho”. Explican que la abogacía es una carrera que demanda responsabilidad pública, y el examen de idoneidad es la única herramienta objetiva que permite acreditar esa responsabilidad ante la sociedad.

El gremio asegura que la “eliminación de esta exigencia atenta contra la confianza pública y la calidad del servicio jurídico, generando incertidumbre sobre la preparación técnica de quienes representen a los ciudadanos ante los tribunales”. Proponen que, en lugar de eliminarlo, el Estado y el gremio deben modernizar, transparentar y fortalecer el examen profesional, asegurando procesos más eficientes y confiables, sin renunciar a su obligatoriedad.