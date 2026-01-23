Comando Sur de EE.UU. apoya los hospitales de Colón y Coclé

Dos nuevos equipos médicos estadounidenses llegaron a Colón y Coclé para brindar atención médica a más de 600 panameños, como parte de la iniciativa Juntos por la Salud del Comando Sur de Estados Unidos. Estos profesionales son los últimos en incorporarse a dicha misión, que forma parte de la cooperación ampliada de EE.UU. en materia de seguridad con Panamá.

“EE.UU., bajo la Estrategia Global de Salud America First del presidente Trump, está promoviendo la salud y el bienestar de nuestros socios en toda la región, especialmente aquí en Panamá”, informaron de la Embajada de EE.UU.

Detallaron que en Colón, un equipo compuesto por dos entomólogos, un especialista en enfermedades infecciosas, un veterinario y un técnico en medicina preventiva trabajará en el Hospital Amador Guerrero. Mientras que, en Coclé, 17 médicos brindarán asistencia hospitalaria en el Hospital Aquilino Tejeira, entre ellos se incluyen especialistas en cardiología, medicina familiar y obstetricia y ginecología.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que “Juntos por la Salud del Comando Sur continúa expandiendo nuestra colaboración con Panamá en temas de salud. Nuevos equipos médicos estadounidenses en Colón y Coclé están brindando atención a más de 600 panameños esta semana, trabajando mano a mano con sus homólogos en los hospitales Amador Guerrero y Aquilino Tejeira en especialidades como enfermedades infecciosas, cardiología y obstetricia y ginecología” y agregó que ofrecen apoyo directo y eficiente.