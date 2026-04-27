Comisión de Credenciales evalúa a Antonio Tercero para dirigir el Idaan en medio de cuestionamientos

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional analiza la ratificación de Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en un proceso marcado por cuestionamientos sobre su perfil profesional y vínculos familiares.

Durante su comparecencia, Tercero describió una crisis estructural en el sistema de agua potable del país, que atribuyó a múltiples factores, entre ellos infraestructura obsoleta, equipos electromecánicos deteriorados, redes de distribución con constantes rupturas y tanques de reserva fuera de funcionamiento.

El aspirante planteó que su gestión se enfocaría en tres ejes principales: producción, distribución y almacenamiento, como base para mejorar la cobertura y calidad del servicio.

“Considero que antes de hablar de tasar o de facturar, debemos mejorar la calidad del servicio”, sostuvo, al señalar que en zonas donde el agua no llega de forma continua o no es potable, no es viable priorizar el cobro.

Añadió que “mal podemos estar tratando de facturar esa agua”, por lo que insistió en que primero se debe garantizar el suministro permanente para luego fortalecer la recaudación.

Tercero también propuso mejorar los procesos de facturación en las áreas donde sí existe abastecimiento continuo. “Donde llegue el agua 24/7, sí se factura el agua a tiempo oportuno y de una manera más diligente”, indicó, al considerar que esto ayudaría a reducir la morosidad.

En ese sentido, planteó retomar estrategias para recuperar la cartera morosa acumulada durante décadas. “Irnos a esa cartera amorosa de clientes que la deuda ha estado allí por muchas décadas”, expresó.