Comisión de Credenciales recomienda nombramientos del IPHE, SENNIAF y la Cadena de Frío al pleno de la Asamblea

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno legislativo la ratificación de la directora general del Instituto Panameño de Habilidades Especiales (IPHE), Karelia Del Carmen Sánchez.

Tras recibir el aval el aval de los comisionados, Sánchez dijo que “su objetivo es dotar de personal idóneo a la institución, capacitarlo, establecer innovación tecnológica, y obtener nuevas sedes en lugares donde la población va en crecimiento y es necesaria la presencia de aulas que ayuden a los niños con capacidades especiales, en beneficio de toda la población panameña”.

También los diputados consideraron el nombramiento de Fernando J. Gómez Torrijos, como subdirector general de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Por parte de la Cadena de Frío S.A., fueron considerados los nombramientos de José Pablo Ramos V., como gerente general y los miembros de su Junta Directiva, integrada por: Oscar Armando Osorio C., Roberto Antonio Pretel C., Erick Fidel Santamaría C. y Mario Enrique Martinelli M.

La Comisión de Credenciales continúa en sesión permanente y tiene programado reanudar la sesión el próximo lunes, 7 de octubre, para evaluar las hojas de vida de nuevos nombramientos que están en espera de su consideración, como la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Aduanas, Autoridad Marítima de Panamá, entre otras.