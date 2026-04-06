Comunicado a la opinión pública: Puerto Barú aclara desinformación sobre supuesto impacto al Parque Nacional Coiba

Ante la circulación de contenidos que sugieren un supuesto impacto del proyecto Puerto Barú en David sobre el Parque Nacional Coiba, la empresa aclara que dichas afirmaciones carecen de sustento científico y no cuentan con evaluaciones oficiales de las autoridades competentes.

Los estudios oceanográficos, incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, aprobado por el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, confirman que las corrientes marinas en el área del Proyecto no se dirigen hacia Coiba, descartando cualquier posible afectación por sedimentos. Esta conclusión fue incluso determinada por el Ministerio de Ambiente de Panamá.

El Ministerio de Ambiente de Panamá, en su nota oficial del 23 de mayo de 2024, dirigida a la UNESCO, indico que: “el proyecto no refleja impactos directos ni indirectos al Parque Nacional Coiba ni a su Zona Especial de Protección Marina” y concluye que “no constituye riesgo para el Parque Nacional Coiba al no haberse detectado impactos durante el proceso de evaluación”.

Puerto Barú expresa su preocupación por la circulación de contenidos que no reflejan las evaluaciones técnicas ni los procesos institucionales ya concluidos, los cuales pueden generar desinformación en la opinión pública.

La empresa reitera su plena confianza en el Ministerio de Ambiente de Panamá y en los equipos técnicos y profesionales que participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Categoria III, proceso que se desarrolló conforme a la normativa vigente, con rigor técnico y revisión multisectorial.

Puerto Barú en David reafirma su compromiso con el ambiente, la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo responsable del país.

Ciudad de Panamá, 6 de abril de 2026