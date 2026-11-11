Conades instala 1,100 metros de tubería para llevar agua potable a Isla Cañas

El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) informó que avanza el ensamblaje de aproximadamente 1,100 metros de tubería que permitirá restablecer el suministro de agua potable en Isla Cañas, área que fue afectada fuertemente por el sismo el pasado 9 de octubre.,. Los trabajos se desarrollan en Puerto Cañas y contemplan la conexión entre tierra firme y la isla.

Durante una inspección técnica encabezada por la secretaria ejecutiva, Azihra Valdés Madrid, también se evaluó el soterramiento de la línea, la fuente de abastecimiento y las condiciones del sistema de almacenamiento.

Se detalló que, en medio del recorrido, Valdés conversó con el personal a cargo de las labores y observó cómo se unen, tramo a tramo, los aproximadamente 1,100 metros de tubería de polietileno de alta densidad.

El ensamblaje de los tubos se realiza mediante termofusión, una técnica que utiliza calor para unir los extremos de la tubería que servirán para la conducción del agua desde tierra firme hasta la isla.

También se evaluaron otros componentes indispensables como el soterramiento de las tuberías para que el nuevo sistema funcione adecuadamente, así como la fuente de abastecimiento y almacenamiento.

Una vez culminada esta primera fase, se interconectará todo el sistema con la fuente principal de agua para las pruebas correspondientes y volver a conectar la isla.