Conceden casa por cárcel a Abraham Rico Pineda tras 17 meses de detención preventiva

El Tribunal Superior de Apelaciones otorgó este lunes, 2 de febrero, depósito domiciliario a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, quien fue detenido en medio de una operación contra el crimen organizado y enfrenta cargos por blanqueo de capitales. La decisión fue adoptada por los magistrados Justo Vargas, Frank Torres y Adrián José Hernández, quienes sustentaron el cambio de medida cautelar al considerar que el imputado permaneció 17 meses en prisión preventiva. La información fue confirmada por el abogado Víctor Orobio, representante legal de Pineda.