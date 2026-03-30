Condenado a 30 años de prisión por el homicidio de infante en Colón

A 30 años de prisión fue condenado un hombre de 34 años por el delito de homicidio doloso agravado, después que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, lograra acreditar su culpabilidad en un hecho registrado en la ciudad de Colón.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), “en el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales logrando que el Tribunal de Juicio declarara culpable a este hombre de forma unánime”.

Además, se le impuso la pena accesoria de pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término de 10 años, una vez cumplida esta.

Los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y mayo de 2020, en el corregimiento de Barrio Norte. Durante ese período, el sentenciado y su pareja tenían bajo su responsabilidad la guarda, crianza, educación, cuidado y atención de una niña de un año. No obstante, incumplieron con dichas obligaciones, ya que, según los resultados de la necropsia, la menor fue víctima de maltrato físico en reiteradas ocasiones, lo que finalmente le provocó la muerte, según informó el Ministerio Público.