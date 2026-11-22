El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó sobre la aprehensión de un hombre de 23 años en el sector de Cangrejal, corregimiento de Guabito, en Bocas del Toro, quien mantenía una orden de captura por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada, en perjuicio de una menor de edad.

La entidad detalló que la acción fue realizada por unidades de la cuarta brigada occidental. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, el ciudadano fue condenado a 108 meses de prisión.

Además, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos en el sector público durante cinco años, una vez cumplida la condena principal.

El Senafront indicó que el condenado fue ingresado al Centro Penitenciario de Deborah, en Bocas del Toro.