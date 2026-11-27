Un hombre de 75 años fue condenado a 50 años de prisión por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de personas menores de edad, en perjuicio de cinco menores de entre 5 y 9 años en la comarca Guna Yala.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena inicial sumaba 81 años, pero quedó fijada en 50 años por el límite máximo establecido en el artículo 52 del Código Penal para el concurso de delitos.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Durante ese periodo, el sentenciado abusó sexualmente de las víctimas y, en algunos casos, les ofreció dinero para que guardaran silencio.

Además de la pena principal, se le impuso una inhabilitación de 20 años para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la condena.