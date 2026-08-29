Condenan a dos colombianos a 48 meses de prisión por minería ilegal en Darién

La Fiscalía Regional de Darién logró que un juez de garantías imputara cargos y sentenciara a 48 meses de prisión a dos ciudadanos colombianos sorprendidos in fraganti extrayendo minerales de manera ilícita en la provincia.

Durante la audiencia de control, el tribunal legalizó la aprehensión de los extranjeros por su responsabilidad en delitos contra el ambiente. Gracias a la aplicación de métodos alternos de solución del conflicto penal, el juez dictó la pena privativa de libertad y ordenó el comiso inmediato de todo el material mineral extraído durante el operativo.

Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación ratifica su firme postura en la defensa de los recursos naturales y el combate frontal contra las actividades clandestinas que devastan los ecosistemas del país.