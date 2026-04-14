Condiciones climáticas mantienen suspendidas las clases en sectores críticos del país

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que el retorno a las aulas en las zonas afectadas por el mal tiempo dependerá exclusivamente de la mejora en las condiciones climáticas, por lo que se mantiene un monitoreo constante para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Por el momento, la suspensión de clases afecta al corregimiento de Calovébora en Veraguas, a la región de Ñokribo en la comarca Ngäbe-Buglé y a trece centros educativos en la provincia de Bocas del Toro.

Según indicó la titular del Meduca, la instrucción prioritaria para el cuerpo docente es preservar la vida de los estudiantes por encima de cualquier otra consideración, instando a que tanto alumnos como profesores tomen todas las medidas de seguridad necesarias ante los daños registrados en varios planteles.

Para mitigar el impacto académico, se ha solicitado a los padres de familia, con quienes se mantiene comunicación permanente a través de redes sociales, que los estudiantes continúen con sus deberes y repasen el material educativo desde casa hasta que el clima permita un retorno oficial y seguro.

Molinar subrayó que reciben reportes de las áreas regionales prácticamente cada hora, lo que permite evaluar la situación en tiempo real para tomar decisiones fundamentadas sobre la reapertura de las escuelas.