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Conflicto administrativo en el Municipio de Colón

Conflicto administrativo en el Municipio de Colón
ML | El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván (c) en una conferencia de prensa desde las instalaciones del municipio de Colón.
Conflicto administrativo en el Municipio de Colón
ML | En Consejo Municipal.
Conflicto administrativo en el Municipio de Colón
ML | Paseo Marino de Colón.
08 de junio de 2026

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, denunció que 11 representantes de corregimiento aprobaron y ratificaron la derogación del Manual de Organización y Funciones del Municipio de Colón, una medida que, según afirmó, deja sin sustento legal numerosos cargos.

Galván ha señalado que esta decisión afectaría entre 350 a 400 funcionarios, incluidos trabajadores de la alcaldía y juntas comunales y ha advertido que la administración deberá reorganizarse temporalmente bajo la Ley 37 de descentralización.

Por su parte, los representantes sostienen que la medida aprobada busca eliminar la contratación de varios gerentes, aproximadamente ocho, que perciben salarios de alrededor de 2,500 dólares mensuales, argumentando que es necesario aplicar contención del gasto de forma equitativa, no solo en sus corregimientos.

“Un abuso son 2,500 dólares que está ganando cada gerente y nos están diciendo que no tenemos recursos en la alcaldía, entonces creemos que es tiempo de que todos hagamos contención de gastos. Nos hemos bajado el presupuesto y hemos estado en esta lucha”, dijo Carlos Lima, representante de Buena Vista y presidente del Consejo Municipal de Colón.

11 ediles, mediante insistencia, acordaron derogar el Manual de Organización y Funciones del Municipio
Galván presentó demanda contra la derogación ante la Corte Suprema de Justicia y espera la resolución
Cronología de un desacuerdo

ml | El conflicto entre el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, y los ediles se ha intensificado desde finales de 2025 y continúa en 2026, principalmente por desacuerdos en la aprobación y manejo del presupuesto municipal. Según el alcalde Galván, los representantes han bloqueado la aprobación del presupuesto, lo que ha obligado a operar con el del año anterior, mientras que los ediles denuncian tensiones por la distribución de fondos a las juntas comunales y los gastos de representación. El alcalde también ha denunciado supuestas presiones políticas e incluso ha hablado de un posible “golpe institucional”, mientras que los ediles señalan problemas de administración y falta de acuerdos.

Población, organización territorial y economía

ML | El Distrito de Colón tiene aproximadamente 240,722 habitantes y está dividido en 15 corregimientos, entre ellos Barrio Norte, Barrio Sur, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. La Provincia de Colón, en total, cuenta con una población de alrededor de 281,956 habitantes según el Censo de 2023. Su economía se basa principalmente en el comercio internacional y la logística, impulsada por la Zona Libre de Colón, que es una de las más grandes del mundo, además de la actividad portuaria vinculada al Atlántico y al Canal de Panamá. También destacan los servicios logísticos, el transporte marítimo, el comercio local y el turismo histórico en lugares como Portobelo y el Fuerte San Lorenzo, lo que convierte a Colón en un punto estratégico clave para la economía de Panamá.

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