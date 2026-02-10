$!Conflicto por el parque de El Valle

La Junta Comunal de El Valle, en el distrito de Antón, mantiene una disputa legal con los esposos Rufina y Patricio Lipphardt, por la propiedad de los terrenos donde se ubica el parque Mariagar Virgen de Guadalupe.

Según explicó Gustavo Dember, dirigente comunitario, el conflicto surge luego de que la pareja reclamara los terrenos del parque, alegando derechos de propiedad sobre el área.

Dember detalló que “dichos terrenos fueron donados por la señora Mariagar Arosemena a la Junta Comunal, con una extensión aproximada de 4 mil metros cuadrados, y que la donación se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público”. No obstante, indicó que el título de propiedad fue emitido en el año 2023.

El dirigente comunitario señaló que “los esposos Lipphardt presentaron una demanda contra la Junta Comunal de El Valle de Antón y la representante del corregimiento, Luz Eneida González, por un monto de 27 mil balboas, en la que solicitan una indemnización por el supuesto cuidado del parque”. Además, interpusieron una querella penal ante el juez comunitario contra la representante y la autoridad local por presunta extralimitación de funciones. Asimismo, manifestó que el caso se encuentra en etapa de pruebas en el juzgado correspondiente y que abogados recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar al lugar mientras se desarrollan los procesos legales..