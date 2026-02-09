Conflicto sindical detiene los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente

Las labores de construcción en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se mantienen suspendidas, este lunes 9 de febrero, tras la decisión de los trabajadores de paralizar el proyecto. Esta medida de fuerza surge como respuesta a lo que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) describe como una “imposición coordinada entre el Gobierno y el consorcio encargado de la obra” para favorecer a organizaciones sindicales externas.

El conflicto escaló luego de que la empresa realizara “le descontó el 1% para los sindicatos amarillos, pese a que los trabajadores han declarado permanecer afiliados al Suntracs”, informó el sindicato en sus redes sociales. Según la denuncia, este movimiento administrativo se ejecutó sin el consentimiento ni la consulta previa de la fuerza laboral, a pesar de que más de 1,500 obreros del proyecto han reafirmado formalmente su afiliación y respaldo al sindicato mayoritario de la construcción.

Para los voceros del SUNTRACS, estas acciones representan una violación directa al derecho de libre sindicalización y un intento por desarticular la representación legítima elegida por las bases. Los trabajadores han manifestado que no permitirán que se vulneren sus condiciones laborales ni que se ignoren las luchas históricas del gremio, por lo que han condicionado el reinicio de los trabajos al cese de estas prácticas y al respeto estricto de su voluntad organizativa.