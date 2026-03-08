Congreso General destituye a Juliana Santiago y nombra a Faustino Concepción como presidente interino

Juliana Santiago fue destituida de su cargo como presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, según confirmó a Metro Libre la alcaldesa del distrito de Muná, Nicolasa Jiménez. Tras la decisión, el máximo tribunal de la comarca designó a Faustino Concepción como presidente interino.

Durante la sesión celebrada este 8 de marzo en Llano Tugrí, en el marco de la conmemoración de los 29 años de creación de la comarca, se aprobó la salida de Santiago con el respaldo de 180 delegados, mientras que se registraron nueve abstenciones y dos votos en contra.

En las intervenciones de los delegados que solicitaron la destitución de la líder indígena, se plantearon quejas por decisiones tomadas sin consulta previa a las estructuras tradicionales correspondientes. La ahora expresidenta había sido elegida para el cargo en marzo de 2022.