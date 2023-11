Congreso Ngäbe-Buglé, ausente en la crisis

El Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, representante legal de la comarca, y las nuevas autoridades del pueblo indígena han tomando distancia en el liderazgo de las manifestaciones y cierre contra el contrato minero, acción que ha sido reprochada.

Ricardo Miranda, uno de los líderes de los bloqueos, asegura que la dirigencia del congreso no se ha hecho visible en esta lucha, por lo que afirma que se han regido por las dirigencias de los caciques de las tres regiones que han estado en esta lucha.

“El congreso ha enviado varias comunicaciones diciendo que los indígenas no debemos estar cerrando calles porque no es necesario y los otros miembros de estos congresos pareciera que no están funcionando”, expresó Miranda.

En tanto, Evangelista Javilla, cacique de región de Kadriri, resaltó que no puede responder por el actuar de la directiva del congreso, pero su posición es seguir en la lucha.

Por su parte, Jairo Villamonte, presidente de la junta directiva del congreso regional de Kodrí, quien se mantiene en el cierre de Tolé, afirmó que “la presidenta del congreso es el máximo nivel de expresión de las autoridades comarcales, pero en este caso hemos visto que no han sido enérgicos en esta situación para ir en esa avanzada con nosotros”.

La actual directiva del Congreso General hasta 2028 está presidida por Juliana Santiago, mientras que Elena Cruz es la Cacique General de la Comarca. También están los tres caciques regionales, que son Willie Jiménez, de Ñö Kribo; Paul Villanero, de la región de Nidrini y José Rodríguez Camarena, en Kadriri.