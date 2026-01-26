Construcción de la planta de tratamiento en Panamá Oeste se encuentra en un 50%

El Programa de Saneamiento de Panamá adelanta trabajos para este año 2026 en varios sectores de Panamá Oeste, y en los pozos de distribución del colector del río Matasnillo, en la ciudad de Panamá.

Según datos suministrados por el departamento de prensa de la entidad, actualmente se ejecutan nueve proyectos en Panamá Oeste. En lugares como Los Guayabitos y la barriada San Jorge, del corregimiento de Barrio Balboa, se adelantan labores de reposición de asfalto.

Asimismo, se desarrollará el proyecto “Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cuenca del Río Prudente” y se ejecutan tareas de limpieza, desarraigue, excavación e instalación de tuberías sanitarias (redes) y cámaras de inspección en los clústeres de Arboledas (Los Cerezos, Los Olmos, Los Álamos y Los Pinos de Puerto Caimito), además del monitoreo ambiental en el río Martín, entre otros.

En cuanto a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arraiján Este, esta cuenta con más del 50% de avance y beneficiará a al menos 150,000 personas en este sector.

Además, se mantienen diez trabajos en ejecución y tres de operación y mantenimiento en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.

La entidad informó que la microtuneladora Margarita culminó con éxito su recorrido en el pozo número ocho, que forma parte del colector del río Matasnillo, alcanzando una profundidad de 16 metros bajo tierra. Este hito se registró en la intersección de la Ave. República de Brasil y la Ave. 1.ª Sur, frente a la estación Terpel y diagonal al PriceSmart de Vía Brasil.

Margarita se prepara ahora para su siguiente etapa en el pozo número seis, a la altura de Ricardo Pérez en Vía Brasil. Se espera que en febrero de este año se logren las interconexiones 5 y 6 del sistema de alcantarillado existente al nuevo colector del río Matasnillo, en el sector de Pueblo Nuevo.