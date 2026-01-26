Construcción de la planta de tratamiento en Panamá Oeste se encuentra en un 50%

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En la ciudad de Panamá se encuentra el corazón del sistema, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Juan Díaz. Está en operación desde mayo del 2013, tiene una capacidad de tratar 5.5 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 5 mil quinientos litros por segundo de aguas residuales que antes desembocaban en los ríos de la ciudad y la Bahía de Panamá, lo que se traduce en un gran beneficio desde el ámbito de la salud en la población y del ambiente.