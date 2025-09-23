Continúa el programa “Armas por Comida” en Panamá Este

Hoy, martes 23 de septiembre, la Gobernación de Panamá desarrolla la segunda jornada del programa “Armas y Municiones por Comidas y Medicinas” en el Centro Comercial La Doña, en el corregimiento de 24 de Diciembre. La institución destacó en sus redes sociales que las entregas son totalmente confidenciales, sin preguntas ni solicitud de identificación, y quienes participen recibirán bonos de alimentos o medicinas a cambio de armas y municiones.

El programa tuvo su primera jornada ayer, lunes 22 de septiembre, en el MegaMall, donde según la Gobernación se obtuvieron buenos resultados en la recolección de armamento y municiones. La iniciativa cuenta con el respaldo del DIASP y la Policía Nacional, y busca retirar de las calles material bélico que represente un riesgo para la seguridad ciudadana.

Una estrategia que se mantiene

Los orígenes del programa “Armas por Comida” se remontan al año 1996, implementado por la Mayín Correa, entonces alcaldesa del distrito capitalino. La hoy gobernadora ha impulsado la iniciativa en administraciones anteriores como una medida de desmovilización voluntaria y de prevención de la violencia. En ocasiones pasadas, este modelo permitió sacar de circulación cientos de armas, consolidándose como una de las estrategias sociales más recordadas de la actual gobernadora.