Continúan los casos de robos y hurtos en el Casco Antiguo

Los recientes casos de hurtos y robos registrados en el Casco Antiguo han generado preocupación entre residentes, comerciantes y representantes de organizaciones culturales, quienes solicitan un mayor despliegue de unidades policiales para garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros que visitan este importante destino turístico, así lo manifestó Efraín Guerrero, del Movimiento Cultural del Casco.

Guerrero detalló que parte de la situación responde al crecimiento que ha experimentado el área comercial del Casco Antiguo, cuyo desarrollo se ha extendido hacia barrios aledaños como Santa Ana, El Chorrillo e incluso el sector de Marañón.

Igualmente, indicó que esta expansión hace necesario ampliar la cobertura de seguridad, ya que actualmente la presencia del Servicio de Protección Institucional (SPI) se concentra únicamente en determinados puntos del Casco Antiguo.

Por su parte, el mayor Enoel Rivas Novoa, jefe del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turístico, explicó que “en vista de los incidentes que se han registrado hemos implementado e incrementado el grupo técnico de turismo. Grupo que busca concentrase en los lugares de mayor afluencia de turistas, como los bares, discotecas, restaurantes y dar esa vigilancia y recorrido constante con el fin de mitigar estos hechos”.