Contraloría detecta irregularidades por más de $11 millones en Juntas Comunales y envía 17 informes al Ministerio Público

La Contraloría General de la República reveló que remitió al Ministerio Público 17 nuevos informes de auditoría que revelan irregularidades superiores a los 11 millones de dólares en diversas Juntas Comunales del país. Esto forma parte de un plan nacional de fiscalización que se desarrolla de forma simultánea en distintas regiones.

Según el comunicado oficial, los hallazgos “involucran a miembros de todas las corrientes políticas” y forman parte de una auditoría integral que abarca el periodo 2019–2024. Con esta remisión, el número total de Juntas Comunales auditadas asciende a 36, dentro de un plan que contempla revisar 72 en su fase inicial.

El contralor general subrayó que “ningún recurso destinado a las comunidades debe desviarse de su propósito” y reiteró que la institución mantiene “su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos”.

La Contraloría señaló que continuará enviando a las autoridades judiciales todos los informes que contengan indicios de irregularidades o posibles faltas administrativas, “para que sean las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan”.

El plan de fiscalización, de acuerdo con la entidad, busca reforzar la rendición de cuentas, proteger los recursos del Estado y garantizar que “cada dólar invertido llegue efectivamente a las comunidades” y se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía.