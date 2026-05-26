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Contraloría iniciará auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí

Contraloría iniciará auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí
ML | Sede del parque científico y tecnológico de UNACHI.
26 de mayo de 2026

La Contraloría General de la República de Panamá anunció el inicio de una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). El proceso penal y administrativo se centrará en las retenciones económicas aplicadas al salario de los trabajadores universitarios que, presuntamente, no fueron transferidas a tiempo a las entidades correspondientes, lo que afectó sus derechos a la seguridad social y su estabilidad financiera.

A través de un comunicado de la Dirección de Relaciones Públicas, la institución explicó: «Esta acción responde a la preocupación de docentes, administrativos, estudiantes y la ciudadanía en general sobre el manejo de dichos recursos».

La auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades pertinentes, en estricto apego al marco constitucional y legal vigente.

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