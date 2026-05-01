Controlan fuego en Cerro Guacamaya sin mayores afectaciones

Un Incidente de Manejo de Vegetación (IMAVE) en la Reserva Hídrica y Bosque Protector Cerro Guacamaya, específicamente en el sector de Llano Apóstol fue atendido de manera inmediata, por guardaparques del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, junto al personal de la Reserva Hídrica y Bosque Protector Cerro Guacamaya y la Reserva Hídrica Cerrezuela.

Las acciones desplegadas incluyeron la evaluación inicial del área afectada, el control y supresión del foco de incendio, así como el monitoreo perimetral para evitar su propagación hacia zonas aledañas, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

Debido a la oportuna intervención y la efectiva coordinación entre los equipos en campo, el incidente fue controlado y aniquilado en su totalidad, evitando daños mayores a los recursos naturales del área protegida.

MiAMBIENTE reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar las quemas y a denunciar a aquellos que atenten contra los ecosistemas.

* FUENTE:MiAMBIENTE