Cooperación y acuerdos de alto nivel fortalecidos entre Grecia y Panamá

Acuerdos de colaboración, empleos para marinos panameños, cuatro buques que serán registrados bajo bandera panameña y estabilidad para el sector marítimo binacional, son algunos de los éxitos que la Presidencia de la República de Panamá destaca tras la visita oficial realizada a Grecia por el presidente José Raúl Mulino y una delegación gubernamental.

En este encuentro de Estado en Atenas, Grecia, Panamá fortaleció su posición como uno de los principales registros marítimos del planeta, reforzando la confianza de los usuarios de su bandera, sellando los vínculos bilaterales entre ambos países y unificando criterios para una colaboración marítima y comercial más sólida y efectiva.

Así lo informó la Presidencia de la República, a través de un comunicado, donde señaló que Mulino se reunió con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoú, y con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

En esta cita se manifestó la necesidad de mantener y garantizar un comercio competitivo. Ambos mandatarios fueron testigos, en la Mansión Máximos (sede oficial del Primer Ministro de Grecia), de la firma de dos memorandos de entendimiento, uno de colaboración en materia de turismo y otro sobre consultas políticas.

El primer acuerdo busca promover el desarrollo turístico en los sectores público y privado, el intercambio de información sobre promoción e inversión, innovación, digitalización, educación y formación profesional.

Por su parte, al acuerdo de consultas públicas se da con la finalidad de fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales existentes y la cooperación para activar diferentes áreas entre ambas naciones.

La gira también incluyó la participación del mandatario panameño, junto al primer ministro griego, en la inauguración de la feria marítima internacional Posidonia 2026, considerada una más importantes del mundo, y que este año reunió en Atenas a más de 2 mil expositores de 138 países.

En Posidonia 2026, el mandatario aseguró que el gobierno de Panamá continuará protegiendo y fortaleciendo su relación comercial con Grecia, considerada la mayor marina mercante del mundo. En ese sentido, anunció que instruyó a la Cancillería, a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Embajada de Panamá en Grecia, a emprender acciones de alto nivel para proteger el sector.

El presidente Mulino también se reunió con miembros de la comunidad de armadores griegos, quienes son los principales usuarios del registro de naves panameño. Su volumen de embarcaciones moviliza gran parte de la carga mundial y aporta ingresos fundamentales para la economía panameña.

Este sector representa en la bandera panameña unos 500 barcos y en el transporte de la carga del mundo, un porcentaje superior al 20 %. Mulino aseguró que se busca garantizar una atención más expedita a los actuales y futuros clientes. Respecto a las situaciones que afectan a las embarcaciones panameñas, se mencionó la necesidad de evaluar al más alto nivel en Panamá diversas opciones para evitar la retención de buques en China, un factor que impacta en la competitividad del Registro de Naves y a las naves que ya navegan con bandera panameña.

Otro logro de la visita de Mulino fue la consecución de nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños a través de Tsakos Shipping Trading, uno de los principales grupos navieros de Grecia, que anunciaron que cuatro buques tanqueros panamax, que están en construcción, serán registrados bajo bandera panameña. Su entrega está prevista para 2028. El gobernante fue testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre Nautilus Manning Agency, S.A. (empresa panameña especializada en el reclutamiento y gestión de personal marítimo para la industria naviera internacional) y Tsakos Shipping & Trading.