Corte Suprema ordena al Estado pagar indemnización a víctimas del dietilenglicol

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS), pagar una indemnización de 25 mil balboas a tres víctimas del envenenamiento con dietilenglicol en el año 2006.

La magistrada María Cristina Chen Stanziola informó, en un comunicado, que estas indemnizaciones corresponden al reconocimiento de daños morales, tras el análisis de los expedientes.

En ese sentido, el tribunal consideró que “la sola ingesta de un producto farmacéutico defectuoso no apto para el consumo humano, constituye un elemento suficiente para presumir la configuración de un daño moral”.

Asimismo, se indicó que, aunque en estos casos “los mismos no resultan suficientes para generar pleno convencimiento respecto de la existencia de los daños reclamados al Estado panameño”, se aplicó una valoración probatoria flexible debido a la naturaleza del caso.

Además del pago económico, la Sala ordenó a la Caja de Seguro Social ofrecer disculpas públicas por escrito a las víctimas, las cuales deberán difundirse en sus plataformas digitales durante un mes.

El fallo también incluye medidas simbólicas como la construcción de un monumento y la colocación de placas conmemorativas en honor a las víctimas del envenenamiento.

Estas decisiones se dan en el marco de más de 400 demandas presentadas por afectados, de las cuales una parte significativa ya ha avanzado a etapas decisivas dentro del proceso judicial.