COSPAE celebra 42 años de trayectoria con más de 125,000 beneficiarios impactados en Panamá

Con un acumulado de más de 125,000 beneficiarios, el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) celebra este 30 de octubre sus 42 años de labor impulsando la educación y el talento humano en el país. Solo en 2025, la organización sumó 25,848 beneficiarios con una inversión de B/.412,335.

Fundada en 1984, la institución conecta la educación con las necesidades del mercado laboral mediante programas como Learning for Life, En Serio Panamá y Marca Tu Rumbo.

«La educación y el desarrollo del talento humano son fundamentales para el futuro de Panamá. Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer la conexión entre lo que se aprende y las competencias que demanda el mercado laboral», señaló Carmen Sealy de Broce, presidenta de COSPAE.

La dirigente destacó que el gran reto actual no es solo que los jóvenes consigan un primer empleo, sino que puedan desarrollar capacidades y construir una trayectoria sólida mediante el trabajo conjunto entre empresas, escuelas y organizaciones.

De cara al futuro, COSPAE proyecta seguir fortaleciendo un ecosistema de empleabilidad juvenil y alianzas estratégicas para reducir las brechas de competencias en el sector productivo panameño.