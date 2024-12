Crearían un nuevo subsidio para cubrir pago completo de pensiones

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó en caso de no aprobarse el proyecto de ley 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) el Estado panameño tendría que aprobar una nueva Ley de subsidio para poder pagar de forma completa las pensiones de los jubilados.

“El próximo año si no hay un cambio de la Ley, el director Mon no puede hacer más nada que exigirle a la Asamblea Nacional que emita una nueva ley de subsidio para subsidiar ese pedazo que falta para poder pagarle a los pensionados. No es una amenaza, es una realidad”, aseguró Boyd.

El ministro confía en que se darán los tiempos para aprobar el proyecto de Ley en primer debate, antes de 31 de diciembre próximo. Boyd afirmó que “los tiempos se van a dar porque me parece que los lugares o los puntos en los que no convergemos hasta el momento, son muy pocos, con respecto al proyecto completo, así que yo pienso que sí hay suficiente tiempo para discutirlo y hacer una convergencia de ideas”.

Añadió que “hay unas cosas que se deben cambiar, pero yo creo que definitivamente podamos entre todos llegar a un acuerdo para tener una ley que sea cónsona con lo que se requiere hacer y pueda llenar las expectativas del pueblo”.